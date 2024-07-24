انتهت في أولمبياد باريس - العراق 2-1 أوكرانيا.. 3 نقاط ثمينة

يستهل منتخب العراق الأولمبي مشواره في أولمبياد باريس بمواجهة أوكرانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويقع منتخب العراق في المجموعة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.

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نهاية المباراة

ق90+5 القائم يحرم منتخب العراق من تسجيل الهدف الثالث

ق75 الهدف الثاني لمنتخب العراق في شباك أوكرانيا

ق56 منتخب العراق يسجل التعادل من ركلة جزاء عن طريق أيمن حسين

ق46 الهدف الأول لمنتخب أوكرانيا

نهاية الشوط الأول

ق36 هدف محقق يضيع من المنتخب الأوكراني والمرمى العراقي خالي

ق20 المحاولة الأولى للمنتخب العراقي بعد تسديدة قوية من أيمن حسين تمر بجوار المرمى

ق5 هجوم مبكر من منتخب أوكرانيا بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا

انطلاق المباراة