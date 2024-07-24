انتهت أولمبياد باريس – المغرب (2)-(2) الأرجنتين.. تعادل قاتل

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

منتخب المغرب الأولمبي ضد الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق106 جوووول قاتل للأرجنتين والتعادل عن طريق كريستيان ميدينا

ق68 جووووول سيميوني يقلص الفارق

ق51 جووووول سفيان رحيمي

ق50 احتساب ركلة جزاء للمغرب

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المغرب بهدف

ق 45+2: جووووووووووووول بلال خنوس والأول للمغرب بصناعة أشرف حكيمي

ق 20: محاولات ولكن دون خطورة

ق 8: مطالبات بركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع الأرجنتين والحكم يشير إلى استكمال اللعب

انطلاق المباراة

المغرب الأرجنتين أولمبياد باريس باريس 2024
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