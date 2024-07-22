أزمة الشحات والشيبي وطردان والـ15 تواليا.. الأهلي يكرر فوزه على بيراميدز ويقترب من الدوري

اقترب الأهلي خطوة جديدة من تحقيق لقب الدوري المصري لموسم 2023-2024 بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.

ولا يزال متبقي 3 مباريات متبقية للأهلي أقل من بيراميدز.

هدف فوز الأهلي سجله وسام أبو علي في الدقيقة 28 من الشوط الأول.

وصف المباراة.

بدأت المباراة بمحاولات سريعة من الطرفين وسدد محمد الشيبي كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وانطلق وليد الكرتي داخل منطقة جزاء الأهلي وسقط بعد تدخل من كريم فؤاد وسط مطالبات من لاعبي بيراميدز باحتساب ركلة جزاء.

وتوقف اللعب وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب شيء واستكمل اللعب بشكل طبيعي.

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مطالبات من بيراميدز باحتساب ركلة جزاء.. والحكم يعود للـ VAR ويقرر استكمال اللعب🔥🔥 pic.twitter.com/p1TnGNTW7Z — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024

وحصل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي على إنذار بسبب الاعتراض على الحكم.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28 عن طريق وسام أبو علي.

وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من إمام عاشور وضعت أبو علي أمام المرمى ليضع الكرة من جوار أحمد الشناوي مسجلا هدف تقدم الأهلي.

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عقب الهدف اشتعلت المباراة فوق أرض الملعب وحصل محمود مرعي مدافع بيراميدز على إنذار بعد إعاقة وسام أبو علي وهو في طريقه نحو المرمى.

وحصل أيضا أحمد توفيق على إنذار بعدما تعمد لمس الكرة باليد في وسط الملعب.

كذلك حصل فيستون ماييلي على إنذار بعد تدخل قوي على إمام عاشور، ليتأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة ضد الزمالك يوم الجمعة.

وفي نهاية الشوط الأول حصل إمام عاشور على إنذار بعد تدخل قوي مع أحمد سامي مدافع بيراميدز.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وكما انتهى الشوط الأول بقوة في اللعب بدأ الشوط الثاني وحصل خالد عبد الفتاح على إنذار بعد إعاقة فخري لاكاي.

وأجرى يورشيتش مدرب بيراميدز تبديل مزدوج في الدقيقة 62 بنزول كريم حافظ ومحمود زلاكة بدلا من مصطفى فتحي وأحمد توفيق.

فرصة غريبة ضائعة

وأهدر زلاكة فرصة التعادل بطريقة غريبة في الدقيقة 63 بعدما وصلت له تسديدة فخري لاكاي الذي اصطدمت في الدفاع أمام الشباك، لكنه سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة.

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مش ممكن يا زلاكا😮.. مع أول لمسة بعد نزوله كاد زلاكا أن يتعادل لـ بيراميدز أمام الأهلي💥 pic.twitter.com/rUl76Maq2h — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024

وحصل وليد الكرتي على إنذار بعد تدخل مع إمام عاشور.

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 67.

وشهدت الدقيقة 68 عودة رمضان صبحي للمشاركة ونزل بدلا من بلاتي توريه، كما شارك أسامة جلال بدلا من محمود مرعي.

أزمة جديدة بسبب الشيبي والشحات

ونشبت أزمة كبيرة في المباراة بسبب محمد الشيبي وحسين الشحات بعدما تدخل المغربي على لاعب الأهلي في الدقيقة 76.

واشتعل اللعب بعد وقوع الشحات ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين ليشهر الحكم الإنذار لمحمد الشيبي.

وتوقف اللعب وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ليعود ويلغي البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء للدولي المغربي.

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واستمر اللعب في التوقف وسط مشادة بين لاعبي الفريقين ورفض الشيبي للخروج من الملعب، قبل أن تهدأ الأجواء ويُستكمل اللعب.

وغادر الشحات الملعب وشارك بدلا منه عمر كمال في الدقيقة 86.

وحصل خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي على الإنذار الثاني في الدقيقة 90 بعد تدخل على محمود زلاكة ليغادر المباراة مطرودا.

وشارك كل من محمود كهربا وأليو ديانج بدلا من وسام أبو علي ورضا سليم في آخر تبديلات الأهلي.

وأهدر كهربا فرصة خطيرة في نهاية المباراة بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

بعدها أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي.