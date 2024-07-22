بسبب الشحات والشيبي.. أزمة في مواجهة بيراميدز والأهلي وطرد المغربي

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 23:01

كتب : FilGoal

محمد الشيبي يشير بقميصه إلى المدرجات

اندلعت أزمة بين اللاعبين خلال مواجهة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

حسين الشحات

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

الأزمة بدأت في الدقيقة الـ 76 عندما دخل محمد الشيبي بشكل قوي على قدم حسين الشحات ليحتسب الحكم خطأ وبطاقة صفراء.

بعد الخطأ دخل بعض اللاعبين في مشادة بسبب الخطأ بين حسين الشحات وبعض لاعبي بيراميدز.

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الحكم قرر العودة لتقنية الفيديو وأشهر بطاقة حمراء مباشرة للشيبي بسبب الخطأ.

بعد البطاقة الحمراء حاول الشيبي الذهاب منفعلا لحسين الشحات ولكن تمكن لاعبي الفريقين من منعه من الذهاب نحوه في النهاية.

وبعد خروجه من الملعب أشار الشيبي بقميصه نحو المدرجات.

ويتقدم الأهلي على بيراميدز بهدف دون مقابل سجله وسام أبو علي في الشوط الأول.

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