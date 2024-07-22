انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) الجونة

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الإسماعيلي بالهدف أمام الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد الجونة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
برشلونة: أراوخو خضع للعملية الجراحية بنجاح مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: لا صحة لاقتراب التعاقد مع بابافاسيليو اتحاد جدة يضم مهاجم الهلال خطوة تقرب أرسنال من ضم كالافيوري

نهاية المباراة

ق92. بطااقة حمراء لعبد الجواد محمد لاعب الجونة لعرقلة باسم مرسي المنفرد.

ق84. جووول التعادل للجونة عن طريق أشرف مجدي.

ق69. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق67. جوووول الثاني للإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من انفراد بالمرمى.

إلغاء ركلة الجزاء لوجود حالة تسلل.

ق50. ركلة جزااء للجونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29. جووول أول للإسماعيلي عن طريق محمد دسوقي من ركلة جزاء.

ق27. ركلة جزاااء للإسماعيلي حصل عليها عبد الرحمن مجدي.

ق13. فرصة الأول تضيع من الإسماعيلي عن طريق خالد النبريص ولكن الحكم أشار لوجود تسلل في بداية الهجمة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري الإسماعيلي الجونة
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة صبحي: الدوري كان يجب أن ينتهي منذ شهرين.. وميكالي مدرب ممتاز بلدية المحلة يعلن رحيل كشري.. ومكي بدلا منه مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي بعد راحة 24 ساعة.. الزمالك يستأنف مرانه استعدادا لمواجهة بيراميدز بيراميدز: وقعنا عقوبات على كل مخطئ في مباراة الأهلي البنك الأهلي يمدد تعاقده مع طارق مصطفى "بسبب ما حدث من بعض لاعبي بيراميدز".. الأهلي يتقدم بمذكرة إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضحية.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات 13 دقيقة | باريس 2024
السد القطري يخطف جوهرة اتحاد العاصمة 52 دقيقة | الوطن العربي
مباشر أولمبياد باريس - العراق 1-1 أوكرانيا.. جووووول التعادل ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - بداية محبطة.. المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيا أمام الدومينيكان ساعة | باريس 2024
زكريا الوردي إلى النصر الكويتي 2 ساعة | الوطن العربي
أولمبياد باريس - قصة مثيرة حدثت في مباراة المغرب والأرجنتين بعد الهدف القاتل 2 ساعة | باريس 2024
العراقي الثاني في إيطاليا.. كومو يضم علي جاسم من الكهرباء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف موقف محمد عبد المنعم من اهتمام بولونيا بضمه.. والخطوة المقبلة 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 2 مركز جديد لـ صلاح مع ليفربول بسبب أرني سلوت؟ 3 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية 4 مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي