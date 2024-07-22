انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (1)-(1) الجونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الإسماعيلي ضد الجونة في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق92. بطااقة حمراء لعبد الجواد محمد لاعب الجونة لعرقلة باسم مرسي المنفرد.

ق84. جووول التعادل للجونة عن طريق أشرف مجدي.

ق69. إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق67. جوووول الثاني للإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من انفراد بالمرمى.

إلغاء ركلة الجزاء لوجود حالة تسلل.

ق50. ركلة جزااء للجونة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29. جووول أول للإسماعيلي عن طريق محمد دسوقي من ركلة جزاء.

ق27. ركلة جزاااء للإسماعيلي حصل عليها عبد الرحمن مجدي.

ق13. فرصة الأول تضيع من الإسماعيلي عن طريق خالد النبريص ولكن الحكم أشار لوجود تسلل في بداية الهجمة.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل