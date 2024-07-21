مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(4) زد.. جووول الرااابع

الأحد، 21 يوليه 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مصطفى سعد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد زد في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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ق 63 جوووول الرااابع شادي حسين يسجل الرابع

ق 57 جوووول علي فوزي يقلص الفارق من ركلة جزاء لإنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 جوووول شادي حسين يسجل الثالث

ق 39 جوووول الثاني من عبد الرحمن البانوبي

ق 17 جووول مصطفى عبد الرؤوف زيكو يسجل الأول

بداية اللقاء

زد إنبي الدوري المصري
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