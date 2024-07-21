انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(2) الزمالك

الأحد، 21 يوليه 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

الداخلية - الزمالك - يوسف إبراهيم أوباما

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد الزمالك في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتاج الداخلية للفوز فقط حتى لا يهبط بشكل رسمي لدوري المحترفين خلال الجولة الحالية، ويأتي الزمالك في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 26 مباراة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 77: دخول شيكابالا بدلا من مهاب ياسر.

ق 64: جووول إيهاب سمير من نقطة الجزاء.

ق 63: ركلة جزاء على مهاب ياسر لاعب الزمالك بعد لمسة يد.

ق 55: جووول أوباما بعد تسديدة بالقرب من المرمى بعدما ارتدت الكرة من قدم مدافع الداخلية.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 20: تعرض أوباما لإصابة بعد تسجيله الهدف وخرج لتلقي العلاج.

ق 19: جوووول يوسف إبراهيم أوباما بعد تسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات.

ق 16: ضربة حرة للداخلة بعد تدخل قوي من حمزة المثلوثي وتحصل على بطاقة صفراء.

بداية المباراة

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