مانشستر يونايتد يخبر فيورنتينا بعدم تفعيل أحقية شراء أمرابط

أخبر نادي مانشستر يونايتد نظيره فيورنتينا بعدم تفعيل أحقية شراء سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى لاعب الوسط المغربي الموسم المنقضي معارا للنادي الإنجليزي.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن يونايتد أخبر النادي الإيطالي بعدم تفعيل بند الشراء البالغ 20 مليون يورو في عقد أمرابط.

وذكر رومانو أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد معجب كثيرا بأمرابط ولذلك سيطلب يونايتد من فيورنتينا تخفيض المبلغ للتعاقد معه.

وشدد رومانو أن هناك عدة أندية أخرى تتفاوض مع أمرابط لضمه في الفترة المقبلة.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا في وقت سابق أن جالاتا سراي أبدى اهتمامه باللاعب البالغ من العمر 27 عاما.

وأضاف أن النادي التركي تحرك بالفعل من أجل التعاقد مع أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رغبة أمرابط

كشف دانييلي برادي المدير الرياضي لنادي فيورنتينا في وقت سابق موقف ناديه من عودة المغربي سفيان أمرابط لصفوف ناديه.

وقال دانييلي برادي عبر سكاي سبورت إيطاليا: "سفيان أمرابط يريد البقاء في الدوري الإنجليزي، لكن مانشستر يونايتد لم يخبرنا بأي شيء حتى الآن".

وشدد "أود الإبقاء على أمرابط في فيورنتينا لكنني أعتقد أن لديه خططا مختلفة".

وأوضحت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت من قبل أن فولام وكريستال بالاس يستهدفان ضم المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار إلى مانشستر يونايتد.