انتهت الدوري - المصري (1)-(1) المقاولون.. تعادل جديد

يقدم FilGoal.com تغطية لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الخامسة والنصف مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل المقاولون العرب برصيد 20 نقطة من 28 مباراة.

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انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: محمود جاد يتألق ويتصدى لرأسية جواكيم أوجيرا

جووووول بالنيران الصديقة💥 ... أوشايا بعدما سجل هدف المقاولون يسجل هدف التعادل للمصري عن طريق الخطأ ⚽️ pic.twitter.com/QEQnBasG52 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

ق 29: جووول التعااادل.. عمرو سعداوي يرسل كرة حرة مباشرة ترتطم بأوشايا وتسكن الشباك

جووووول 💥جوزيف أوشايا يفتتح التسجيل للمقاولون من علامة الجزاء ⚽️ المصري 0 : 1 المقاولون العرب #ONTime_Sports pic.twitter.com/4ZULraYXZf — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2024

ق 20: جووول أووول.. جوزيف أوشايا يسجل من علامة الجزاء

ق 19: ركلة جزاء للمقاولون بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية اللقاء