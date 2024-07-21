مباشر الدوري - المصري (1)-(1) المقاولون.. هدوء دون فرص محققة

الأحد، 21 يوليه 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

محمد عنتر - المقاولون العرب - معتز زدام - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية لمباراة المصري ضد المقاولون العرب في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الخامسة والنصف مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المصري المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 29 مباراة.

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فيما يحتل المقاولون العرب برصيد 20 نقطة من 28 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: محمود جاد يتألق ويتصدى لرأسية جواكيم أوجيرا

ق 29: جووول التعااادل.. عمرو سعداوي يرسل كرة حرة مباشرة ترتطم بأوشايا وتسكن الشباك

ق 20: جووول أووول.. جوزيف أوشايا يسجل من علامة الجزاء

ق 19: ركلة جزاء للمقاولون بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية اللقاء

الدوري المصري في الدوري المصري المقاولون العرب
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