وزارة الرياضة لـ في الجول: طالبنا اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة الأكواد الطبية في وفاة محمد عمرو

الأحد، 21 يوليه 2024 - 13:20

كتب : أحمد الخولي

وزارة الشباب والرياضة المصرية

طالبت وزارة الشباب والرياضة، اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة الأكواد الطبية بسبب وفاة اللاعب محمد عمرو مصطفى.

وقال محمد الشاذلي المتحدث باسم الوزارة لـ FilGoal.com: " نتقدم بالعزاء لأسرة لاعب الكاياك، الواقعة حدثت وقت تدريب اللاعب مع ناديه".

وتابع "طالبنا اتحاد الكانوي والكاياك بمراجعة الأكواد الطبية الخاصة بممارسة اللعبة من إجراءات أمن وسلامة وإنقاذ ومعرفة هل تم تطبيقها أم لا".

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وأتم "إذا لم يتم تطبيق الأكواد الطبية ستتدخل وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات وفقا للوائح والقوانين".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة وفاة محمد عمرو مصطفى لاعب الكانوي والكياك بعد العثور على جثمانه في نهر النيل.

وأشارت الوزارة إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات.

وكان الاتحاد المصري للكانوي والكاياك قد أعلن انقلاب قارب اللاعب محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء أثناء التدريبات في نهر النيل.

وأكد اتحاد الكانوي والكياك العثور على قارب اللاعب والمجداف بعد عملية البحث في نهر النيل في شارع أبو الفدا بحي الزمالك.

قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة العثور على جثمان اللاعب فيما بعد.

ويتقدم FIlGoal.com بخالص التعازي لأسرة اللاعب داعين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

وزارة الشباب والرياضة الكانوي والكياك
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