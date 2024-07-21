وزارة الرياضة تعلن العثور على جثمان محمد عمرو لاعب الكانوي والكياك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وفاة محمد عمرو مصطفى لاعب الكانوي والكياك بعد العثور على جثمانه في نهر النيل.

وأشارت الوزارة إلى أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه اتحاد الكانوي والكياك بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات.

وكان الاتحاد المصري للكانوي والكاياك قد أعلن انقلاب قارب اللاعب محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء أثناء التدريبات في نهر النيل.

وأكد اتحاد الكانوي والكياك العثور على قارب اللاعب والمجداف بعد عملية البحث في نهر النيل في شارع أبو الفدا بحي الزمالك.

قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة العثور على جثمان اللاعب فيما بعد.

ويتقدم FIlGoal.com بخالص التعازي لأسرة اللاعب داعين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته.