تجديف - فقدان أحد اللاعبين في نهر النيل بعد انقلاب قاربه

السبت، 20 يوليه 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

رياضة التجديف

أعلن الاتحاد المصري للتجديف انقلاب قارب اللاعب محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء أثناء التدريبات في نهر النيل.

وأكد اتحاد التجديف العثور على قارب اللاعب والمجداف بعد عملية البحث في نهر النيل في شارع أبو الفدا بحي الزمالك.

وحتى الآن لا يزال البحث عن اللاعب جار من قبل الجهات المختصة.

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وجاء بيان اتحاد التجديف كالآتي:

بتاريخ اليوم السبت الموافق 20-7-2024 تم ابلاغنا من الاستاذ / سامح عبد العزيز نائب المدير التنفيذي لنادي الكهرباء الرياضي عن وقوع حادث انقلاب قارب كانوي باللاعب / محمد عمرو مصطفى مواليد 28-1-2007 لاعب نادى الكهرباء الرياضي ورقم قيده بالاتحاد 2179 وذلك أثناء التدريب بالنادي وتحت إشراف الجهاز الفني بالنادي أمام النادي الكائن بشارع أبو الفدا بالزمالك مما ترتب عليه فقد اللاعب المذكور إلى الآن وتم العثور على القارب والمجداف.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وجاري البحث عن اللاعب من قبل السلطات المختصة علما بأن الاتحاد يقوم بشكل دوري بالتعميم على جميع الهيئات التابعة له بكافة الأكواد الخاصة بالاجراءات الطبية والأمن والسلامة الخاصة بالتدريبات والمنافسات وسلامة اللاعبين.

على أن يتم تطبيق تلك الأكواد بشكل مشدد تحت إشراف الهيئة وعلى مسئوليتها .

وسيتم إصدار بيانات أخرى حول كافة التطورات والمستجدات.

رياضة التجديف
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