مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. خروج بامبو

السبت، 20 يوليه 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 31 من الدوري المصري.

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ق 64 أحمد مدبولي بدلا من كريم بامبو

ق 61 بنيامين بواتينج بدلا من فرانك ألان

استراحة

بداية المباراة

الاتحاد السكندري الدوري المصري البنك الأهلي
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