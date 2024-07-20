مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. خروج بامبو

"خرج بسرعة كبيرة بعد المباراة".. طاقم تحكيم ألماني لمباراة بيراميدز ضد الأهلي

"نتمنى تحقيق أول بطولة في تاريخه".. لافيينا يعلن دعمه لـ بيراميدز ضد الأهلي