مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. شوط هادئ
السبت، 20 يوليه 2024 - 21:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 31 من الدوري المصري.
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بداية المباراة
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