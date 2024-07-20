مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. شوط هادئ

السبت، 20 يوليه 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 31 من الدوري المصري.

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بداية المباراة

الاتحاد السكندري الدوري المصري البنك الأهلي
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