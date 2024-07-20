مباشر الدوري المصري - سيراميكا (4)-(0) البلدية.. جووول نور علاء
السبت، 20 يوليه 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه بلدية المحلة في الجولة 31 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 41 نقطة من 29 مباراة لعبها، ويأتي بلدية المحلة في المركز الـ16 برصيد 24 نقطة من 30 لقاء لعبه.
لمتابعة المباراة من هنا
-----------------------------------
ق 78: جوووول نور علاء من تسديدة قوية سكنت الشباك.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 42: جوووول أوجولا من رأسية عقب عرضية من محمد توني.
ق 17: جوووول صديق أوجولا عقب تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من مروان عثمان.
ق 4: جوووول أحمد قندوسي من نقطة الجزاء.
ق 3: ضربة جزاء لسيراميكا بعد عرقلة مروان عثمان.
ق 2: العودة إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء.
بداية المباراة
نرشح لكم
"خرج بسرعة كبيرة بعد المباراة".. طاقم تحكيم ألماني لمباراة بيراميدز ضد الأهلي تقرير: أجيري يقترب من تدريب المكسيك في ولاية ثالثة مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. خروج بامبو تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام البنك الأهلي "نتمنى تحقيق أول بطولة في تاريخه".. لافيينا يعلن دعمه لـ بيراميدز ضد الأهلي لا يعرف الفوز.. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش ويعطي آمالا لـ الداخلية خبر في الجول - رمضان صبحي جاهز لمواجهة الأهلي.. ومشاركته في يد يورشيتش "فتح تحقيقا بشأن الودية الوهمية".. قرارات وزير الرياضة بشأن مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف