خبر في الجول - رمضان صبحي جاهز لمواجهة الأهلي.. ومشاركته في يد يورشيتش

أصبح رمضان صبحي لاعب بيراميدز جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي شارك لليوم الثاني على التوالي في تدريبات بيراميدز الجماعية بشكل كامل.

وتأكدت جاهزية رمضان صبحي من الناحية الطبية والبدنية للمشاركة في المباريات مع بيراميدز بعد عودته من الإيقاف وخوض التدريبات مع فريقه.

وتبقى مشاركة اللاعب أمام الأهلي في يد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز.

وخاض رمضان الموسم الجاري 22 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 بقميص بيراميدز.

وبات من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز بداية من مواجهة الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، كما لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم 22 يوليو الجاري في مواجهة مرتقبة بمسابقة الدوري.

يذكر أن الأهلي كسر سلسلة انتصارات بيراميدز بفوز قاتل في لقاء مؤجل من الجولة 14 للدوري المصري أقيم يوم الجمعة الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.