خبر في الجول - رمضان صبحي جاهز لمواجهة الأهلي.. ومشاركته في يد يورشيتش

السبت، 20 يوليه 2024 - 19:46

كتب : بسام أبوبكر

رمضان صبحي - بيراميدز - المصري

أصبح رمضان صبحي لاعب بيراميدز جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة في الدوري.

وعلم FilGoal.com أن رمضان صبحي شارك لليوم الثاني على التوالي في تدريبات بيراميدز الجماعية بشكل كامل.

وتأكدت جاهزية رمضان صبحي من الناحية الطبية والبدنية للمشاركة في المباريات مع بيراميدز بعد عودته من الإيقاف وخوض التدريبات مع فريقه.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: لا يهم الأداء في هذه المباريات.. وحارس مباراة بيراميدز تم تحديده مسبقا الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي والقنوات الناقلة الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيراميدز.. ويحدد سعر تذكرة مبارياته المقبلة

وتبقى مشاركة اللاعب أمام الأهلي في يد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز.

وخاض رمضان الموسم الجاري 22 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3 بقميص بيراميدز.

وبات من حق اللاعب المشاركة مع بيراميدز في المباريات المقبلة، بدءا من مباراة الأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وغاب اللاعب عن قائمة بيراميدز بداية من مواجهة الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، كما لم ينضم لمعسكر منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم 22 يوليو الجاري في مواجهة مرتقبة بمسابقة الدوري.

يذكر أن الأهلي كسر سلسلة انتصارات بيراميدز بفوز قاتل في لقاء مؤجل من الجولة 14 للدوري المصري أقيم يوم الجمعة الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 25 مباراة.

رمضان صبحي الأهلي بيراميدز الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. شوط هادئ مباشر الدوري المصري - سيراميكا (3)-(0) البلدية.. جووول أوجولا تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام البنك الأهلي "نتمنى تحقيق أول بطولة في تاريخه".. لافيينا يعلن دعمه لـ بيراميدز ضد الأهلي لا يعرف الفوز.. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش ويعطي آمالا لـ الداخلية خبر في الجول - بسبب السوبر الإفريقي والمنتخب.. اتحاد الكرة يدرس تقديم موعد السوبر المصري انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو مواعيد مباريات السبت 20 يوليو 2024 - 3 مواجهات في الدوري المصري
أخر الأخبار
يد - مصدر من الزمالك لـ في الجول: عدلان وقع عقود الانضمام للأبيض.. وأبلغونا بانتقاله لـ الأهلي 2 دقيقة | كرة يد
تقرير: أجيري يقترب من تدريب المكسيك في ولاية ثالثة 5 دقيقة | أمريكا
أولمبياد باريس - لاعبو منتخب مصر يواصلون الاستعدادات للقاء الدومينيكان 19 دقيقة | منتخب مصر
تجديف - فقدان أحد اللاعبين في نهر النيل بعد انقلاب قاربه 21 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. شوط هادئ 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (3)-(0) البلدية.. جووول أوجولا 52 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد - مابولولو يقود الهجوم أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
"نتمنى تحقيق أول بطولة في تاريخه".. لافيينا يعلن دعمه لـ بيراميدز ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية