مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو.. بداية الشوط الثاني
السبت، 20 يوليه 2024 - 17:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش وفاركو في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
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بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: محمد فخري لاعب فاركو يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية علت المرمى.
ق 27: مباراة متوازنة
بداية المباراة
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