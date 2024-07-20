مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو.. بداية الشوط الثاني

السبت، 20 يوليه 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش وفاركو في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: محمد فخري لاعب فاركو يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية علت المرمى.

ق 27: مباراة متوازنة

بداية المباراة

طلائع الجيش فاركو الدوري المصري
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