انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو

بهدف سام مرسي.. إبسويتش تاون يفوز على شاختار وديا

تنس - نادال يتأهل لأول نهائي منذ عامين

أثليتك: إيفرتون يرفض بيع برانثوايت إلى مانشستر يونايتد إلا في حالة وحيدة