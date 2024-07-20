انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو
السبت، 20 يوليه 2024 - 17:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش وفاركو في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
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انتهت
ق 90: طرد عمر السعيد لاعب طلائع الجيش بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
ق 59: إنقاذ رائع من مدافع طلائع الجيش لتسديدة محمد فخري أمام المرمى الخالي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: محمد فخري لاعب فاركو يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية علت المرمى.
ق 27: مباراة متوازنة
بداية المباراة
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