انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(0) فاركو

السبت، 20 يوليه 2024 - 17:21

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - فاركو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة طلائع الجيش وفاركو في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

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انتهت

ق 90: طرد عمر السعيد لاعب طلائع الجيش بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

ق 59: إنقاذ رائع من مدافع طلائع الجيش لتسديدة محمد فخري أمام المرمى الخالي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: محمد فخري لاعب فاركو يهدر فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية علت المرمى.

ق 27: مباراة متوازنة

بداية المباراة

طلائع الجيش فاركو الدوري المصري
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