رومانو: حالة وحيدة تعيد كيبا إلى ريال مدريد.. وحقيقة مفاوضات تشيلسي مع لونين

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

كيبا أريزابالاجا

أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن هناك حالة وحيدة تعيد كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي الحالي إلى ريال مدريد.

وقضى كيبا الموسم الماضي معارا إلى ريال مدريد وانتهت الإعارة في الشهر الماضي.

وحسب رومانو فإن الحالة الوحيدة التي تجعل النادي الملكي يضم كيبا مرة أخرى، هي رحيل أندري لونين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويريد لونين اللعب بشكل أساسي للاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل، وهذا أمر صعب الحدوث بسبب عودة تيبو كروتوا من الإصابة حسب التقارير الإخبارية.

وكشف رومانو عن رغبة كيبا وهي العودة إلى ريال مدريد، الأمر الذي جعله يوقف مفاوضات اتحاد جدة معه انتظارا لفريقه القديم.

أما عن مفاوضات تشيلسي مع ريال مدريد لضم لونين، فشدد رومانو أن الأمر غير حقيقي ولم تتم أي مناقشات بين الناديين.

وتألق لونين بشدة في فترة إصابة كورتوا بقطع في الرباط الصليبي وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا الذي توج به للمرة الـ15 بعد الفوز على بوروسيا دورتموند.

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