بشروط مميزة ليونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

جرينوود - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن تعاقده مع ميسون جرينوود قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووقع جرينوود مع مارسيليا على عقد مدته 5 سنوات، يمتد حتى صيف عام 2029.

وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو قيمة الصفقة.

أخبار متعلقة:
الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو بيلد: أتليتكو يفاجئ مانشستر سيتي في صفقة أولمو تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي مدافع مانشستر يونايتد ينتقل إلى فياريال

بالإضافة إلى ذلك يملك يونايتد شرط الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع اللاعب، وفقا لما ذكرته التقارير الصحفية.

وقضى جرينوود الموسم الماضي معارا إلى خيتافي الإسباني.

وشارك جرينوود مع خيتافي في 36 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبدأت أزمة جرينوود حين اتهمته صديقته بضربها واغتصابها وبالفعل تم حبسه لمدة شهر قبل أن يخرج بكفالة.

وترجع واقعة الاغتصاب المتهم بها اللاعب إلى أكتوبر 2021، فيما تمتد وقائع السلوك القهري في الفترة بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، حيث اتهمته صديقته السابقة بتهديدها وتوجيه تعليقات مسيئة إليها، بالإضافة إلى مراقبة كل حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما واقعة الاعتداء والإيذاء الجسدي فترجع إلى ديسمبر 2021.

وبظهور هذه الاتهامات مع بداية العام الماضي، تم إيقاف اللاعب الذي يحمل مشاركة دولية وحيدة بقميص منتخب إنجلترا، ولم يلعب أو يتدرب مع مانشستر يونايتد منذ ذلك الوقت، كما ألغت شركة "نايكي" تعاقدها مع اللاعب، حتى انتهت القضية أخيرا وعاد للعب.

جرينوود الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي مارسيليا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو بعد صراع شرس.. ليون يخطف هداف يورو 2024 مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: جاك إمبي يفاضل بين المصري وعرضين من الجزائر ذا أثليتك: تمهيدا لانتقاله لـ اتحاد جدة.. جواو فيليكس بديل ديابي في أستون فيلا بعد أزمة الكشف الطبي.. دورتموند يضم هداف شتوتجارت تقرير: ليني يورو يعبر الكشف الطبي مع يونايتد
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي 16 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا يؤجل إصدار قراره بشأن مطالب الاتحاد الفلسطيني 33 دقيقة | الوطن العربي
في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار 58 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس ساعة | الدوري المصري
كرة يد - رغم التقدم.. منتخب مصر يخسر من السويد بفارق 6 أهداف ساعة | كرة يد
كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية