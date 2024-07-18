أولمبياد باريس - رشوان لـ في الجول: العوائد المالية أشعلت الصراعات.. وأصبحت المادة تسيطر وليس الرياضة

الخميس، 18 يوليه 2024 - 20:00

كتب : هاني العوضي

محمد رشوان - جودو - رسمة أحمد نبيل

يأمل محمد رشوان أسطورة مصر في الجودو في الحصول على ميدالية في أولمبياد باريس 2024.

وتشارك البعثة المصرية بـ 164 لاعبا في 22 رياضة مختلفة خلال أولمبياد باريس بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و16 لاعبا احتياطيا.(أسماء البعثة بالكامل من هنا)

وقال محمد رشوان بطل الجودو لـ FilGoal.com: "لقطتي الشهيرة في لوس أنجلوس؟ في ذلك الوقت كانت هذه هي الرياضة، وأي شخص في موقفي أعتقد أنه كان سيكرر ما فعلته".

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وأضاف "رأيك في أزمة الدراجات؟ لا يمكنني الحكم على ما حدث في أزمة اتحاد الدراجات، لكن كون تم حرمان شهد سعيد من التمثيل الأولمبي فهو عقاب شديد".

وواصل "الاحتراف ودخول العوائد المالية أشعل الصراعات لكن قبل ذلك كانت الرياضة هي الأهم ومع تغير الزمن اختلفت الأمور، الآن أصبحت المادة تسيطر وليس الرياضة".

وأكمل "ابتعدت لفترة طويلة لأن المناخ لم يكن جيدا، مرزوق علي رئيس اتحاد الجودو طلب مني الإشراف على المنتخبات، ونتائجنا تراجعت منذ تحقيق هشام مصباح لميدالية في 2008، ولدينا لاعبان في اليابان يتدربان منذ شهر".

يشارك الاتحاد المصري للجودو بلاعبين وهما عبد الرحمن عبد الغني في منافسات 81 كجم، ويسري سامي في منافسات 60 كجم.

وكان هشام مصباح قد حقق برونزية الجودو في 2008 بأولمبياد بكين.

وأردف "لا يمكنني توقع حصول مصر على ميداليات وخاصة في الجودو، ولكننا نتفاءل خيرا وإن شاء الله نحصل لو على ميدالية واحدة".

وأتم "المناخ العام في الرياضة ليس الأفضل لكن أركز في عملي والحمد لله حققنا نجاحات في فترة وجيزة"..

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