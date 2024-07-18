انتهت في كأس مصر - الزمالك (5)-(2) بروكسي.. حفلة أهداف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر.

تابع من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق90 ناصر منسي يسجل الهدف الخامس في شباك بروكسي

ق80 عبد الله السعيد يسجل الهدف الرابع لنادي الزمالك من ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول

ق21 الهدف الثاني لنادي بروكسي بعد تسديدة صاروخية من أدهم أحمد.

ق19 حسام بركات يسجل الهدف الأول لنادي بروكسي من علامة الجزاء

ق8 ناصر ماهر يسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية

ق5 يوسف أوباما يسجل الهدف الثاني بعد عرضية مصطفى شلبي

ق3 مهاب ياسر يسجل هدف الزمالك الأول بعد تسديدة يسارية قوية

ق2 رد سريع من هجوم بروكسي وتسديدة قوية تمر أعلى مرمى محمد صبحي

ق1 محاولة هجومية أولى من نادي الزمالك عن طريق عبد الله السعيد