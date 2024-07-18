انتهت في كأس مصر - الزمالك (5)-(2) بروكسي.. حفلة أهداف
الخميس، 18 يوليه 2024 - 19:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد بروكسي في دور الـ 32 لكأس مصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق90 ناصر منسي يسجل الهدف الخامس في شباك بروكسي
ق80 عبد الله السعيد يسجل الهدف الرابع لنادي الزمالك من ركلة جزاء
نهاية الشوط الأول
ق21 الهدف الثاني لنادي بروكسي بعد تسديدة صاروخية من أدهم أحمد.
ق19 حسام بركات يسجل الهدف الأول لنادي بروكسي من علامة الجزاء
ق8 ناصر ماهر يسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية
ق5 يوسف أوباما يسجل الهدف الثاني بعد عرضية مصطفى شلبي
ق3 مهاب ياسر يسجل هدف الزمالك الأول بعد تسديدة يسارية قوية
ق2 رد سريع من هجوم بروكسي وتسديدة قوية تمر أعلى مرمى محمد صبحي
ق1 محاولة هجومية أولى من نادي الزمالك عن طريق عبد الله السعيد
نرشح لكم
كأس مصر - عبد الرحمن صالح حكما لمباراة الأهلي والألومنيوم مصدر من الزمالك لـ في الجول: موقفنا سليم ضد بروكسي.. وموقف إنذارات نبيل عماد مؤتمر مدرب بروكسي: فوجئنا بموعد مباراة الزمالك.. وتعرضنا لظلم تحكيمي مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر