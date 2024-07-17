تقرير سعودي: الشباب يدخل سباق التعاقد مع حمد الله

دخل نادي الشباب السعودي سباق التعاقد مع المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة.

واستقر اتحاد جدة على رحيل مهاجمه المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الشباب دخل في سباق التعاقد مع اللاعب الذي يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية وكذلك الإماراتية.

حمد الله كان قريبا من الانتقال لنادي التعاون خلال الأيام الماضية ولكن الأمور توقفت مؤخرا.

كذلك يرغب نادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي في التعاقد مع الهداف المغربي.

ومن الدوري الإماراتي يعد الشارقة أبرز المهتمين بكسب خدمات حمدالله بداية من الموسم المقبل.

وانضم حمد الله في يناير 2022 لصفوف النمور، وخلال موسمين ونصف توج بلقب الدوري والسوبر المحلي وشارك في كأس العالم للأندية.

كما سبق لحمد الله اللعب بقميص النصر وسجل 112 هدفا خلال 108 مباراة.

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