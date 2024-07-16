انتهت الدوري المصري – مودرن سبورت (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 20:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.
ـــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف
ق 84: طرد أرنولد إيبا لاعب موردن
ق 79: نزول كهربا وكريم وليد بدلا من وسام أبو علي وإمام عاشور
ق 74: نزول ديانج بدلا من أفشة
ق 62: جووووول من أول لمسة تاو
ق 61: نزول تاو ورضا سليم بدلا من حسين الشحات وطاهر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 45: جووووول إمام عاشور والتعادل
ق 40: هدف جديد غير محتسب
ق 39: تسديدة من إمام عاشور يمسك بها الحارس
ق 25: جووووول أرنولد إيبا والأول
ق 7: هدف غير محتسب من أفشة بعد خطأ من وسام أبو علي ضد عمرو السيسي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
طلعت يوسف: أتحمل مسؤولية الخسارة من الأهلي مؤتمر كولر: عقدي مستمر مع الأهلي.. ولم أشاهد الهدف في الشناوي وسأقيم الأمر محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات وكيل محمود ممدوح: أحمد سليمان تحدث معي لضمه.. وعلى الزمالك التواصل مع حرس الحدود معادلا سلسلة بيراميدز.. الأهلي يقترب من رقمه القياسي بعد الانتصار الـ 14 قبل مواجهة بروكسي.. الزمالك يستعيد خدمات الزناري برأسية إمام وأخرى من تاو.. قطار الأهلي يعبر مودرن سبورت بالفوز الـ14 على التوالي السادس في الدوري.. تاو يعود ويسجل ضد مودرن سبورت من اللمسة الأولى