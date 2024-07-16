انتهت الدوري المصري – مودرن سبورت (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن سبورت ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف

ق 84: طرد أرنولد إيبا لاعب موردن

ق 79: نزول كهربا وكريم وليد بدلا من وسام أبو علي وإمام عاشور

ق 74: نزول ديانج بدلا من أفشة

ق 62: جووووول من أول لمسة تاو

ق 61: نزول تاو ورضا سليم بدلا من حسين الشحات وطاهر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 45: جووووول إمام عاشور والتعادل

ق 40: هدف جديد غير محتسب

ق 39: تسديدة من إمام عاشور يمسك بها الحارس

ق 25: جووووول أرنولد إيبا والأول

ق 7: هدف غير محتسب من أفشة بعد خطأ من وسام أبو علي ضد عمرو السيسي

انطلاق المباراة