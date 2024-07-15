انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بلدية المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق88. أحمد حسين يمنع هدفا قاتلا بتسديدة قوية من مصطفى شلبي.

ق73. محمد صبحي يتألق في التسديدة لتسديدة من وحيد محسن.

ق61. تبديلان للزمالك بدخول ناصر ماهر ومصطفى شلبي.

ق47. ناصر منسي يهدر بغرابة وسهولة كرة مرتدة من تسديدة رائعة لسيد عبد الله تصدى لها أحمد حسين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. فرصة غريبة مهدرة لبلدية المحلة بعد خروج خاطئ من محمد صبحي.

ق13. محمد صبحي يتألق على مرتين.

ق7. تهديد أول من حمزة مجدي لمرمى الزمالك.

بداية المباراة بعد قليل