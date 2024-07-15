انتهت في كأس مصر - بيراميدز (4)-(0) النصر
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 19:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والنصر في دور الـ 32 لكأس مصر.
----
ق 51 جوووول مروان حمدي يكمل الهاتريك ويسجل رابع أهداف بيراميدز
استراحة
ق 36: جووول مروان حمدي برأسية بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.
ق 22 جووول ثاني أهداف المباراة من مروان حمدي
ق 11 جووول يوسف أسامة نبيه يسجل الهدف الأول
بداية المباراة
نرشح لكم
كأس مصر - موعد مباراة الزمالك ضد بروكسي والقنوات الناقلة صحيفة اليوم: الشناوي يقترب من الوحدة السعودي فرص بلا هدف.. الزمالك يتعادل سلبيا مع بلدية المحلة في الجول يكشف قائمة الأهلي – عودة كهربا وبيرسي تاو أمام مودرن سبورت كأس مصر - يواجه مفاجأة دور الـ32.. بيراميدز يسحق النصر بهاتريك مروان حمدي إصابة السولية بشد في السمانة.. وعبد القادر بجزع في أربطة الركبة الأهلي يكشف موعد عودة عمر كمال انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بلدية المحلة