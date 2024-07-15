انتهت في كأس مصر - بيراميدز (4)-(0) النصر

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 19:58

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف أحمد سامي - الأهلي - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز والنصر في دور الـ 32 لكأس مصر.

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ق 51 جوووول مروان حمدي يكمل الهاتريك ويسجل رابع أهداف بيراميدز

استراحة

ق 36: جووول مروان حمدي برأسية بعد عرضية من يوسف أسامة نبيه.

ق 22 جووول ثاني أهداف المباراة من مروان حمدي

ق 11 جووول يوسف أسامة نبيه يسجل الهدف الأول

بداية المباراة

بيراميدز كأس مصر
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