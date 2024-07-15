المصري جرانة يستحوذ على نادي بادلونا الإسباني

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

أمير زهير جرانة

استحوذ رجل الأعمال المصري أمير زهير جرانة على نادي بادلونا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وحصلت شركة M2A للخدمات الرياضية المملوكة لجرانة على أكثر من 90% من حصة النادي الإسباني لتستحوذ على حق الملكية والإدارة.

وتأسس بادلونا عام 1903 في مدينة بادلونا التي تقع على شمال شرق برشلونة وتعد ثالث أكبر مدينة في إقليم كتالونيا، ويخوض مبارياته على ملعبه ستاد مونسيبال دي بادلونا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي أياكس يضم برتراند تراوري سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم

ويعمل جرانة في مجال الاستثمار الرياضي منذ أكثر من 13 عاما حيث عمل من قبل مع الاتحاد الدولي الفيفا لمدة ثمان سنوات، قبل أن ينضم إلى شركة CA sports التي تعمل في تسويق حقوق الرعاية للدوري الإسباني وعمل مع برشلونة وريال مدريد و أتليتكو مدريد قبل أن يؤسس شركة M2A للاستثمار الرياضي.

وقال جرانة لموقع النادي: "نعمل على الاستثمار في الأندية والهيئات الرياضية التي نرى أنها لديها فرصة للتطور، ونضع خبراتنا ومجهوداتنا لتطويرها ومساعدتها للتقدم والازدهار".

No description available.

واختتم "بادلونا مدينة مميزة جدا في إقليم كتالونيا، ونرى في النادي فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مكاسب رياضية وفرص استثمارية كبيرة خلال السنوات المقبلة".
بادلونا الدورري الإسباني الدرجة الثالثة أمير زهير جرانة برشلونة ريال مدريد أتليتكو مدريد
نرشح لكم
يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا مدرب ألمانيا يعلق على اعتزال مولر دوليا الأفضل على الإطلاق.. ميسي يتخطى داني ألفيش ويصبح الأكثر تتويجا بالألقاب ميسي ضد لامين.. الأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي فيناليسيما 2025 توماس مولر يعتزل اللعب دوليا يورو 2024 - سيمون يكشف سرا غريبا وراء إهداء الميدالية لوالدته يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج يورو 2024 - رودري: هزمنا 4 أبطال للعالم في بطولة واحدة.. والآن وقت الفخر بكوننا إسبان
أخر الأخبار
يقترب من العودة إلى إيطاليا.. رومانو: ميلان يبلغ أتليتكو بتفعيل الشرط الجزائي لـ موراتا 11 دقيقة | ميركاتو
أزمة عمر عصر.. طلب ثم تجاهل وخطأ إداري قبل تدخل الوزير 35 دقيقة | رياضات أخرى
المصري جرانة يستحوذ على نادي بادلونا الإسباني 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
أياكس يضم برتراند تراوري 51 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي ساعة | الدوري المصري
سبورت: أراوخو يخضع لعملية جراحية ويغيب حتى ديسمبر المقبل ساعة | الدوري الإسباني
الأهلي يعين مدير فني فرنسي لفريق سيدات كرة القدم 2 ساعة | رياضة نسائية
لجنة الحكام ترد على اتهام الصباغ لـ بيريرا بالعنصرية وإعادة أي مباراة أدارها الحنفي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز