مواعيد مباريات الإثنين 15 يوليو 2024.. مواجهة في الدوري وأخرى بالكأس

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

هدف عبد الله السعيد مع الزمالك - طلائع الجيش

تستأنف إقامة المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري بمواجهة.

لمتابعة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس مصر

يلعب فريق بيراميدز في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويلعب بيراميدز أمام فريق النصر القاهري على استاد الدفاع الجوي.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري المصري كأس مصر الزمالك بلدية المحلة بيراميدز النصر
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