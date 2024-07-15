مواعيد مباريات الإثنين 15 يوليو 2024.. مواجهة في الدوري وأخرى بالكأس
الإثنين، 15 يوليه 2024 - 11:27
كتب : FilGoal
تستأنف إقامة المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري المصري بمواجهة.
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الدوري المصري
يستضيف الزمالك فريق بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من المسابقة.
ويقام اللقاء على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.
كأس مصر
يلعب فريق بيراميدز في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
ويلعب بيراميدز أمام فريق النصر القاهري على استاد الدفاع الجوي.
وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.
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