مباشر نهائي يورو 2024 – إنجلترا (0)-(1) إسبانيا.. الثاني يضيع من أولمو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي يورو 2024 بين إنجلترا وألمانيا.

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ق 48: الثاني يضيع من داني أولمو

ق 47: جووووووووووول أول نيكو ويليامز

نزول زوبيميندي بدلا من رودري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45+1: أول هجمة على المرمى بتسديدة من فودين بعد عرضية تصدى لها الحارس سيمون

ق 45: محاولة بيضاء قبل نهاية الشوط الأول

ق 30: إنذار لداني أولمو

ق 25: إنذار لهاري كين

ق 15: انطلاقة من ساكا وتمريرة إلى ووكر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع

ق 12: محاولة حمراء أولى من مراوغة نيكو ويليامز والكرة إلى ركنية

انطلاق المباراة