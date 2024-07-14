مباشر نهائي يورو 2024 – إنجلترا (0)-(1) إسبانيا.. الثاني يضيع من أولمو

الأحد، 14 يوليه 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - لامين جمال - موراتا - إنجلترا - إسبانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي يورو 2024 بين إنجلترا وألمانيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

ق 48: الثاني يضيع من داني أولمو

ق 47: جووووووووووول أول نيكو ويليامز

نزول زوبيميندي بدلا من رودري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45+1: أول هجمة على المرمى بتسديدة من فودين بعد عرضية تصدى لها الحارس سيمون

ق 45: محاولة بيضاء قبل نهاية الشوط الأول

ق 30: إنذار لداني أولمو

ق 25: إنذار لهاري كين

ق 15: انطلاقة من ساكا وتمريرة إلى ووكر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع

ق 12: محاولة حمراء أولى من مراوغة نيكو ويليامز والكرة إلى ركنية

انطلاق المباراة

إنجلترا إسبانيا يورو 2024
نرشح لكم
يورو 2024 - الأصغر في التاريخ.. لامين جمال يتخطى بيليه بمشاركته في النهائي تشكيل نهائي يورو 2024 - عودة لو نورماند وكارباخال في دفاع إسبانيا ضد إنجلترا تشكيل نهائي يورو 2024 - تبديل واحد في إنجلترا من ساوثجيت أمام إسبانيا مواعيد مباريات الأحد 14 يوليو - نهائي يورو 2024.. وودية لمنتخب مصر الأولمبي نهائي يورو 2024 - مؤتمر نافاس: عانيت لسنوات ولكن.. وهذا سبب ظهوري بدلا من موراتا نهائي يورو 2024 - مؤتمر دي لا فوينتي: لسنا المرشحين.. وهكذا سيشاركنا جافي نهائي يورو 2024 – هاري كين: ليس سرا أنني لم أفز بالبطولات نهائي يورو 2024 - حوار موراتا عن صورة كاسياس وشعوره بأبوة اللاعبين
أخر الأخبار
تنس - الرابع في 2024.. ميار شريف تخسر نهائي كونترفيل الفرنسية 11 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة بيراميدز - غيابات عديدة ضد النصر في كأس مصر 56 دقيقة | الدوري المصري
يورو 2024 - الأصغر في التاريخ.. لامين جمال يتخطى بيليه بمشاركته في النهائي ساعة | ألمانيا 2024
بركات يشيد بظهور زيزو والنني مع المنتخب الأولمبي ضد أوكرانيا ساعة | باريس 2024
ميكالي: تفوقنا بشكل مطلق على أوكرانيا في الشوط الثاني.. والنتيجة العادلة هي انتصارنا ساعة | منتخب مصر
مباشر نهائي يورو 2024 – إنجلترا (0)-(1) إسبانيا.. الثاني يضيع من أولمو ساعة | ألمانيا 2024
منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع أوكرانيا استعدادا لـ باريس 2024 ساعة | منتخب مصر
تشكيل نهائي يورو 2024 - عودة لو نورماند وكارباخال في دفاع إسبانيا ضد إنجلترا 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز 4 محامي رفعت: يوجد خطأ إداري واضح.. وهذا الشخص الثاني الذي كان يقصده