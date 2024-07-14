مباشر نهائي يورو 2024 – إنجلترا (0)-(1) إسبانيا.. الثاني يضيع من أولمو
الأحد، 14 يوليه 2024 - 21:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي يورو 2024 بين إنجلترا وألمانيا.
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ق 48: الثاني يضيع من داني أولمو
ق 47: جووووووووووول أول نيكو ويليامز
نزول زوبيميندي بدلا من رودري
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45+1: أول هجمة على المرمى بتسديدة من فودين بعد عرضية تصدى لها الحارس سيمون
ق 45: محاولة بيضاء قبل نهاية الشوط الأول
ق 30: إنذار لداني أولمو
ق 25: إنذار لهاري كين
ق 15: انطلاقة من ساكا وتمريرة إلى ووكر وعرضية أرضية يبعدها الدفاع
ق 12: محاولة حمراء أولى من مراوغة نيكو ويليامز والكرة إلى ركنية
انطلاق المباراة
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