انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وسموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29.

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ق 56 جووول لسموحة برأسية من جريندو عن طريق الخطأ في مرماه

نهاية الشوط الأول

ق 28: جووول التعاادل.. مصطفى البدري يسجل التعادل برأسية بعد عرضية أبو بكر ليادي

ق 22: جووول أووول.. ياو أنور يسجل هدف التقدم للبنك الأهلي بعدما انفرد وسدد في الشباك عقب بينية من إسحاق يعقوب.

ق 16: تسديدة برعونة من أبو بكر ليادي تمر بجوار القائم دون خطورة على مرمى البنك.

ق 13: مشاركة مصطفى البدري بدلا من أحمد خالد.

بداية المباراة