انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(2) سموحة
السبت، 13 يوليه 2024 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي وسموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29.
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ق 56 جووول لسموحة برأسية من جريندو عن طريق الخطأ في مرماه
نهاية الشوط الأول
ق 28: جووول التعاادل.. مصطفى البدري يسجل التعادل برأسية بعد عرضية أبو بكر ليادي
ق 22: جووول أووول.. ياو أنور يسجل هدف التقدم للبنك الأهلي بعدما انفرد وسدد في الشباك عقب بينية من إسحاق يعقوب.
ق 16: تسديدة برعونة من أبو بكر ليادي تمر بجوار القائم دون خطورة على مرمى البنك.
ق 13: مشاركة مصطفى البدري بدلا من أحمد خالد.
بداية المباراة
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