الوكرة يعلن التعاقد مع العيدوني ويزامل حمدي فتحي

السبت، 13 يوليه 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

عيسى العيدوني

أعلن نادي الوكرة التعاقد مع عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويزامل اللاعب التونسي الدولي المصري حمدي فتحي في صفوف الفريق القطري.

وكشف النادي عن مدة التعاقد إذ وقع العيدوني على عقد يمتد حتى 2028.

أخبار متعلقة:
ناصر الخليفي يدعو الخطيب لحضور اجتماع رابطة الأندية الأوروبية طبيب الأهلي يوضح موعد عودة عمر كمال للتدريبات.. وموقف السولية مران الزمالك – مشاركة شيكابالا في جزء من التدريبات استعدادا لمواجهة البلدية خبر في الجول - عبد الرحمن خالد يتوصل لاتفاق للانتقال لـ مودرن سبورت

وحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 4 ملايين ونصف دولار.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما كثيرا مع يونيون برلين الموسم الماضي.

ولعب العيدوني 31 مباراة بعدد دقائق 1489 وصنع 4 أهداف.

وفي حالة قسمة عدد الدقائق على 90 ليظهر عدد المباريات الفعلية فستكون 16 مباراة تقريبا، ولذلك لم يلعب كثيرا، رغم عدم تعرضه لأي إصابة.

ولدى العيدوني شقيق يلعب في فريق أم صلال ويدعى نعيم العيدوني.

ويلعب العيدوني أيضا لمنتخب الجزائر، ولم يشارك من قبل في الفريق الأول.

ويأتي الأمر شبيه لكيفين برينس بواتينج وجيروم بواتينج الذي يلعب كل منهما في منتخب مختلف.

وكان برينس بواتينج يمثل منتخب غانا، بينما جيروم منتخب ألمانيا.

دوري نجوم قطر حمدي فتحي الوكرة عيسى العيدوني
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضين لـ بن رمضان.. وهذا هو القرار الأقرب خبر في الجول - إياد العسقلاني على رادار بيراميدز رومانو: صراع بين إنتر وكومو للحصول على خدمات تشالوباه ماركا: أهلي جدة قدم عرضا مغريا للتعاقد مع ألمادا فابريزيو: جريمالدو يختار أتلتيكو.. وليفركوزن يوافق على العرض النهائي المقاولون العرب يعلن ضم ميدو جابر في صفقة انتقال حر تقرير: تشيلسي يراقب ظهير ليدز يونايتد لتعويض كوكوريا توتنام يضم الحارس مارتن دوبرافكا
أخر الأخبار
خبر في الجول - زيد قنبر على رادار 4 أندية مصرية 43 ثاتيه | الكرة المصرية
كوبارسي: ألفاريز لاعب فارق ورقابته مهمة شاقة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
أرسنال يفعل بند شراء هينكابي من ليفركوزن 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - نيمار: لم أتمالك دموعي بعد المشاركة في كأس العالم 46 دقيقة | في المونديال
الزمالك: اتحاد الكرة وافق على طلبنا بشأن شكوى زيزو ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - صيباري: يجب ألا نكرر ما حدث أمام هايتي ضد المنتخبات الكبيرة ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدافع كوريا الجنوبية: لا يمكن التنبؤ بنتائج كرة القدم.. وعلينا الانتظار لمعرفة مصيرنا ساعة | في المونديال
الرياضية: فريق آخر قد يشارك النصر في ملعبه الموسم المقبل ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/486245/الوكرة-يعلن-التعاقد-مع-ا