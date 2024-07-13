الوكرة يعلن التعاقد مع العيدوني ويزامل حمدي فتحي

أعلن نادي الوكرة التعاقد مع عيسى العيدوني لاعب يونيون برلين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويزامل اللاعب التونسي الدولي المصري حمدي فتحي في صفوف الفريق القطري.

وكشف النادي عن مدة التعاقد إذ وقع العيدوني على عقد يمتد حتى 2028.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 4 ملايين ونصف دولار.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما كثيرا مع يونيون برلين الموسم الماضي.

ولعب العيدوني 31 مباراة بعدد دقائق 1489 وصنع 4 أهداف.

وفي حالة قسمة عدد الدقائق على 90 ليظهر عدد المباريات الفعلية فستكون 16 مباراة تقريبا، ولذلك لم يلعب كثيرا، رغم عدم تعرضه لأي إصابة.

ولدى العيدوني شقيق يلعب في فريق أم صلال ويدعى نعيم العيدوني.

ويلعب العيدوني أيضا لمنتخب الجزائر، ولم يشارك من قبل في الفريق الأول.

ويأتي الأمر شبيه لكيفين برينس بواتينج وجيروم بواتينج الذي يلعب كل منهما في منتخب مختلف.

وكان برينس بواتينج يمثل منتخب غانا، بينما جيروم منتخب ألمانيا.