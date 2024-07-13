بعد 8 أعوام رفقة لاتسيو.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش
السبت، 13 يوليه 2024 - 01:31
كتب : FilGoal
أعلن نادي بشكتاش التعاقد مع تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
تشيرو إيموبيلي
النادي : لاتسيو
وقضى إيموبيلي 8 أعوام رفقة لاتسيو كأكثر فريق لعب رفقته في مسيرته الكروية.
وحسب قناة سبورت إيطاليا فإن لاتسيو سيحصل على مليوني أو ثلاثة ملايين يورو نظير انتقال هدافهم إلى الدوري التركي.
وحصل إيموبيلي على جائزة هداف الدوري الإيطالي 3 مرات، المرة الأولى في موسم 2013-2014 بـ 22 هدفا.
والمرة الثانية في موسم 2017-2018 بـ29 هدفا، والمرة الأخيرة في موسم 2019-2020 بـ36 هدفا.
😎 𝐂𝐢𝐫𝐨
👑 𝐈𝐦𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 pic.twitter.com/MEgcbWGI2g— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 12, 2024
وتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإيطالي عام 2020، وكذلك في نسور العاصمة موسم 2019-2020.
وتمكن من الحصول على بطولة كأس إيطاليا مرة واحدة في موسم 2018-2019، والسوبر الإيطالي مرتين 2017-2018 و2019-2020.
وعلى المستوى الأوروبي مع لاتسيو فحصل على هداف الدوري الأوروبي موسم 2017-2018 برصيد 8 أهداف.
والبطولة الكبرى التي حصل عليها كانت يورو 2021 رفقة منتخب إيطاليا.
وإجمالا لعب إيموبيلي 340 مع لاتسيو وسجل 207 هدفا وصنع 54 آخرين.