بعد 8 أعوام رفقة لاتسيو.. إيموبيلي ينتقل إلى بشكتاش

السبت، 13 يوليه 2024 - 01:31

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي

أعلن نادي بشكتاش التعاقد مع تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقضى إيموبيلي 8 أعوام رفقة لاتسيو كأكثر فريق لعب رفقته في مسيرته الكروية.

وحسب قناة سبورت إيطاليا فإن لاتسيو سيحصل على مليوني أو ثلاثة ملايين يورو نظير انتقال هدافهم إلى الدوري التركي.

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وحصل إيموبيلي على جائزة هداف الدوري الإيطالي 3 مرات، المرة الأولى في موسم 2013-2014 بـ 22 هدفا.

والمرة الثانية في موسم 2017-2018 بـ29 هدفا، والمرة الأخيرة في موسم 2019-2020 بـ36 هدفا.

وتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الإيطالي عام 2020، وكذلك في نسور العاصمة موسم 2019-2020.

وتمكن من الحصول على بطولة كأس إيطاليا مرة واحدة في موسم 2018-2019، والسوبر الإيطالي مرتين 2017-2018 و2019-2020.

وعلى المستوى الأوروبي مع لاتسيو فحصل على هداف الدوري الأوروبي موسم 2017-2018 برصيد 8 أهداف.

والبطولة الكبرى التي حصل عليها كانت يورو 2021 رفقة منتخب إيطاليا.

وإجمالا لعب إيموبيلي 340 مع لاتسيو وسجل 207 هدفا وصنع 54 آخرين.

الدوري الإيطالي تشيرو إيموبيلي لاتسيو بشيكتاش
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