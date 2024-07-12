انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(2) بيراميدز.. أفشة يحسم القمة

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

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فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 87: مشاركة بوبو ومروان حمدي بدلا من ماييلي ومصطفى فتحي

ق 86: جووول أفشة يسجل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق 82: مشاركة رضا سليم وأفشة بدلا من إمام وطاهر محمد طاهر

ق 73: مشاركة ديانج بدلا من مروان عطية

ق 70: مشاركة زلاكة وأحمد توفيق بدلا من بلاتي توريه وفاخري لاكاي

ق 63: جووول التعااادل.. وسام أبو علي يدرك التعادل من علامة الجزاء

ق 61: ركلة جزاااء لحسين الشحات

ق 50: جووول الثاااني.. سامي يستغل عرضية الشيبي وأسية في الشباك مستغلا خروج خاطئ من الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: طاهر يتدخل في الوقت المناسب أمام بلاتي توريه ويشتت الكرة لركنية

ق 40: تسديدة من إمام عاشور لكن دون خطورة على مرمى الشناوي

ق 33: بطاقة صفراء لحسين الشحات بعد ضربه بالمرفق لمهند لاشين

ق 30: مشاركة محمد الشيبي بدلا من كريم حافظ

ق 25: جووول التعااادل.. ماييلي ينفرد مستغلا بينية ويسجل الأول في شباك الأهلي

ق 18: ضغط قوي من الأهلي وبينية لوسام أبو علي الذي سدد كرة ساقطة جاءت في الشباك العلوية.

ق 17: جووول أووول وسام أبو علي يسجل بعد عرضية أرضية من الشحات

ق 13: تسديدة من مروان عطية تمر أعلى العارضة بعد تمريرة أرضية من كريم فؤاد

ق 5: محمود مرعي يشتت عرضية أرضية من طاهر بعد مرتدة سريعة للأهلي

بداية اللقاء

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