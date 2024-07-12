كارفخال: أطلب من رودري التوقيع لـ ريال مدريد كل يوم

كشف داني كارفخال لاعب ريال مدريد عن رغبته الشديدة في انضمام مواطنه رودري نجم مانشستر سيتي إلى الفريق الملكي.

ويستعد كارفخال ورودي لقيادة منتخب إسبانيا ضد إنجلترا يوم الأحد ضمن نهائي يورو 2024.

وقال كارفاخال عبر إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: "أطلب من رودري كل يوم التوقيع لريال مدريد. أخبره يوميا بضرورة مغادرة مانشستر حيث لا توجد شمس ونحن نحتاجه".

وأضاف "لقد أخبرني أنه يملك عقدا، لكنه سيكون لاعبا مناسبا بالنسبة لنا".

رودري حصد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2023.

وأصبح رودري ثاني إسباني يحقق جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد سيرخيو راموس في نسخة 2014.

فيما يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن نجمه رودريجو هو أفضل لاعب وسط ملعب في العالم في الوقت الحالي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه في وقت سابق: "رودري هو أفضل لاعب وسط في العالم حاليا، أتمنى أن يصبح أفضل ويتطور أكثر، لأنه لاعب استثنائي".

أضاف "كنا محظوظين عندما تعاقدنا معه، عندما وصل لم يكن بهذا المستوى الرائع".

النجم الإسباني كان قد سجل هدف الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي ضد إنتر، عندما حقق الثلاثية التاريخية مع فريقه.

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