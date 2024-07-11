انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1)-(2) مودرن سبورت.. 3 نقاط ثمينة

الخميس، 11 يوليه 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - فيوتشر

يلعب المقاولون العرب ضد مودرن سبورت ضمن الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت.

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نهاية المباراة

ق 72 أحمد عبد العزيز مودي يسجل الهدف الأول لنادي المقاولون من ركلة جزاء

ق71 حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد عرقلة ليواكيم أوجيرا داخل منطقة الجزاء من أحمد خالد.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 النيجيري أرنولد إيبا يسجل الهدف الثاني لنادي مودرن سبورت بعد جملة تكتيكية رائعة

ق20 عبد الكبير الوادي يسجل هدف التقدم لنادي مودرن سبورت بضربة رأسية متقنة.

ق8 ركلة حرة مباشرة للمقاولون العرب في وسط الملعب، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب

انطلاق المباراة

المقاولون العرب مودرن سبورت
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