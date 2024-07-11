مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(2) مودرن سبورت.. جووول الثاني

الخميس، 11 يوليه 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - فيوتشر

يلعب المقاولون العرب ضد مودرن سبورت ضمن الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت.

لمتابعة مباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
تقارير مغربية: برونو سافيو يقترب من نهضة بركان دوري الهواة - فيلانز يتوج بلقب النسخة الخامسة.. وسيطرة على الجوائز الفردية يحيى جبران ينتقل إلى نادي الكويت عاد حيث تألق.. يونايتد يتعاقد مع رود فان نيستلروي لمساعدة تين هاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق44 النيجيري أرنولد إيبا يسجل الهدف الثاني لنادي مودرن سبورت بعد جملة تكتيكية رائعة

ق20 عبد الكبير الوادي يسجل هدف التقدم لنادي مودرن سبورت بضربة رأسية متقنة.

ق8 ركلة حرة مباشرة للمقاولون العرب في وسط الملعب، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب

انطلاق المباراة

المقاولون العرب مودرن سبورت
نرشح لكم
غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز الأهلي يشكل لجنة لتسلم قناة النادي قائمة بيراميدز - رباعي في الهجوم.. وتواجد الشيبي ضد الأهلي مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز استراحة الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول تشكيل المقاولون - محمد سالم يقود الهجوم أمام مودرن سبورت تشكيل الزمالك - السعيد وناصر ماهر يقودان وسط الزمالك لمواجهة طلائع الجيش تشكيل طلائع الجيش - جودوين يقود الهجوم ضد الزمالك.. وثلاثي في الدفاع
أخر الأخبار
يورو 2024 - الفرنسي لوتكسيه حكما للنهائي بين إنجلترا وإسبانيا 3 دقيقة | ألمانيا 2024
غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يشكل لجنة لتسلم قناة النادي 12 دقيقة | الدوري المصري
مساعد زيدان في ريال مدريد مدربا لـ الإفريقي التونسي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة بيراميدز - رباعي في الهجوم.. وتواجد الشيبي ضد الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز 42 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري المصري - طلائع الجيش (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(2) مودرن سبورت.. جووول الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي