مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(2) مودرن سبورت.. جووول الثاني

يلعب المقاولون العرب ضد مودرن سبورت ضمن الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد مودرن سبورت.

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ق44 النيجيري أرنولد إيبا يسجل الهدف الثاني لنادي مودرن سبورت بعد جملة تكتيكية رائعة

ق20 عبد الكبير الوادي يسجل هدف التقدم لنادي مودرن سبورت بضربة رأسية متقنة.

ق8 ركلة حرة مباشرة للمقاولون العرب في وسط الملعب، نفذت بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعا إلى وسط الملعب

انطلاق المباراة