مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) كندا.. جوووووووول الثاااااني

الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 02:57

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - الأرجنتين - كندا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في أولى مباراتي نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان على استاد ميتلايف في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة لحسم أولى بطاقات النهائي.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز في لقاء دور المجموعات بنتيجة 2-0 على كندا في افتتاح البطولة.

أخبار متعلقة:
"تحدث الآن".. السر وراء جملة لامين جمال عقب التأهل لـ نهائي يورو 2024 تشكيل كوبا أمريكا - دي ماريا ومونتيل أساسيان مع الأرجنتين.. وثنائي في هجوم كندا في الجول يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا نادر شوقي يكشف حقيقة صلة عبد الظاهر السقا بسفر أحمد رفعت للإمارات

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

ق 51: جووووووووووول الثااااااااااني.. إنزو يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تشتيت خاطئ للدفاع والكرة ترتطم بميسي وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوناثان ديفيد بلمسة كاد أن يسجل لكن إيميليانو في الموعد ويمنع التعادل.

ق 44: ميسي يراوغ ويتوغل صوب منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس كندا.

ق 33: محاولة من دي ماريا بتسديدة كرة ساقطة تمر بجوار القائم الأيمن

ق 22: جوووووووول أووووووول.. خوليان ألفاريز ينفرد ويسدد ويسجل الأول للتانجو

ق 11: تسديدة من ليو ميسي من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى كندا

ق 7: مرتدة سريعة لكندا تصل إلى شافيلبيرج الذي سدد كرة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لإيميليانو.

بداية اللقاء

الأرجنتين كندا كوبا أمريكا 2024
نرشح لكم
كوبا أمريكا 2024 - ميسي يتخطى رقم علي دائي بلمسة أمام كندا تشكيل كوبا أمريكا - دي ماريا ومونتيل أساسيان مع الأرجنتين.. وثنائي في هجوم كندا آس: أراوخو يغيب شهرين بسبب الإصابة كوبا أمريكا 2024 – سكالوني: ربما يمكننا الفوز بـ يورو.. وانتصرنا على فرق هناك في المونديال مواعيد مباريات الثلاثاء 9 يوليو.. إسبانيا وفرنسا بنصف نهائي يورو والأرجنتين ضد كندا في كوبا أمريكا كوبا أمريكا 2024 – إقالة مدرب باراجواي بعد عدم حصوله على أي نقاط في البطولة لويس سواريز يرد على بيريرا: كنت بديلا لـ دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية كوبا أمريكا 2024 - الولايات المتحدة لا تحب البرازيل.. أوروجواي إلى نصف النهائي
أخر الأخبار
مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) كندا.. جوووووووول الثاااااني ساعة | أمريكا
"تحدث الآن".. السر وراء جملة لامين جمال عقب التأهل لـ نهائي يورو 2024 ساعة | ألمانيا 2024
تشكيل كوبا أمريكا - دي ماريا ومونتيل أساسيان مع الأرجنتين.. وثنائي في هجوم كندا 2 ساعة | أمريكا
في الجول يكشف آخر تطورات إصابة شيكابالا 3 ساعة | الكرة المصرية
نادر شوقي يكشف حقيقة صلة عبد الظاهر السقا بسفر أحمد رفعت للإمارات 3 ساعة | الكرة المصرية
منتخب مصر يعلن استمرار إبراهيم عادل في معسكره بسبب الإصابة 4 ساعة | منتخب مصر
عبد الظاهر السقا يرد على تصريحات محامي رفعت.. وشقيقه يحسم الجدل 4 ساعة | الكرة المصرية
محامي رفعت: يوجد خطأ إداري واضح.. وهذا الشخص الثاني الذي كان يقصده 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي