مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (2)-(0) كندا.. جوووووووول الثاااااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كندا في أولى مباراتي نصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي الفريقان على استاد ميتلايف في الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة لحسم أولى بطاقات النهائي.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز في لقاء دور المجموعات بنتيجة 2-0 على كندا في افتتاح البطولة.

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ق 51: جووووووووووول الثااااااااااني.. إنزو يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تشتيت خاطئ للدفاع والكرة ترتطم بميسي وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوناثان ديفيد بلمسة كاد أن يسجل لكن إيميليانو في الموعد ويمنع التعادل.

ق 44: ميسي يراوغ ويتوغل صوب منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس كندا.

ق 33: محاولة من دي ماريا بتسديدة كرة ساقطة تمر بجوار القائم الأيمن

ق 22: جوووووووول أووووووول.. خوليان ألفاريز ينفرد ويسدد ويسجل الأول للتانجو

ق 11: تسديدة من ليو ميسي من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى كندا

ق 7: مرتدة سريعة لكندا تصل إلى شافيلبيرج الذي سدد كرة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لإيميليانو.

بداية اللقاء