مباشر يورو 2024 - إسبانيا (2)-(1) فرنسا.. تسديدة بعيدة من مبابي
الثلاثاء، 09 يوليه 2024 - 21:41
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
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ق 86: تسديدة من مبابي بعيدة عن المرمى
ق 81: الثالث يضيع بتسديدة من جمال
ق 75: فرصة خطيرة من ثيو هيرنانديز
ق 62: خروج كولو مواني وكانتي ورابيو ونزول كامافينجا وباركولا وجريزمان
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 25: جووووووووووول كوندي بالخطأ في مرماه
ق 21: جووووووووووول لامين جمال
ق 19: أووووه الثاني يضيع بعد تسديدة من مبابي
ق 9: جوووووووووووول أول كولو مواني
انطلاق المباراة
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