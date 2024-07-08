مباشر الدوري المصري – الأهلي (2)-(0) الجيش.. نزول رضا سليم
الإثنين، 08 يوليه 2024 - 18:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 30 من الدوري المصري.
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ق 81: نزول رضا سليم بدلا من وسام أبو علي
ق 75: الفيديو يلغي الهدف
ق 74: جوووول وسام والثالث
ق 54: جوووول الثاني وسام أبو علي
ق 49: جووووووول السولية يسجل الأول
نزول عمر كمال وعمرو السولية وحسين الشحات بدلا من محمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 25: شوبير يتألق على مرتين
ق 21: فرصة من إمام عاشور بعد مرور من ناحية اليسار وتسديدة يتصدى لها الحارس عمر رضوان
ق 20: فرصة من طاهر وضغط أحمر
ق 12: شوبير يتصدى ويمنع الأول
ق 8: عرضية من هاني تصطدم في الدفاع وتحول مسارها إلى المرمى قبل أن تصطدم في القائم وتخرج بعيدا
ق 4: الأول يضيع من أمام وسام أبو علي
انطلاق المباراة