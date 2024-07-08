مباشر الدوري المصري – الأهلي (2)-(0) الجيش.. نزول رضا سليم

الإثنين، 08 يوليه 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش - هدف وسام أبو علي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة 30 من الدوري المصري.

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ق 81: نزول رضا سليم بدلا من وسام أبو علي

ق 75: الفيديو يلغي الهدف

ق 74: جوووول وسام والثالث

ق 54: جوووول الثاني وسام أبو علي

ق 49: جووووووول السولية يسجل الأول

نزول عمر كمال وعمرو السولية وحسين الشحات بدلا من محمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 25: شوبير يتألق على مرتين

ق 21: فرصة من إمام عاشور بعد مرور من ناحية اليسار وتسديدة يتصدى لها الحارس عمر رضوان

ق 20: فرصة من طاهر وضغط أحمر

ق 12: شوبير يتصدى ويمنع الأول

ق 8: عرضية من هاني تصطدم في الدفاع وتحول مسارها إلى المرمى قبل أن تصطدم في القائم وتخرج بعيدا

ق 4: الأول يضيع من أمام وسام أبو علي

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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