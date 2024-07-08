مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(1) بيراميدز.. إنقاذ من على خط المرمى
الإثنين، 08 يوليه 2024 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري ضد بيراميدز في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
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ق39. محمود مرعي ينقذ هدفا للاتحاد السكندري من على خط المرمى.
ق27. جووول أول لبيراميدز عن طريق فخري لاكاي بعد تمريرة من فيستون مايلي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
ق10. تسديدة أولى رائعة من مصطفى فتحي ولكن فوق المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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