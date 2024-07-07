مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) الإسماعيلي.. جووول أووول

الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك تنعي أحمد رفعت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط الثلاث من رصيده.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.

أخبار متعلقة:
الفوز الثالث تواليا والابتعاد عن المركز الرابع.. المصري ينتصر على البلدية الاتحاد الإفريقي يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت الاتحاد الجزائري يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت النظام البلجيكي ليس كافيا.. موسم استثنائي جديد ينتظر الكرة المصرية و11 بطولة تنتظر الأهلي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

--

ق 69: جووول عبد الرحمن مجدي يسجل الأول للإسماعيلي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

ق 67: مشاركة السعيد وماهر والجزيري

ق 62: عرضية من محمد عاطف وعماد حمدي يشتت وكادت كرته أن تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية اللقاء

الزمالك الإسماعيلي في الدوري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
مران الأهلي – مشاركة بيرسي تاو بشكل جزئي بعد تعافيه من الإصابة مجلس الوزراء يوافق على إلغاء إقامة مباريات الدوري في الرابعة عصرا رومانو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ظهير توتنام مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) سيراميكا.. بداية الشوط الثاني قائمة بيراميدز - عودة سامي والكرتي وغياب إبراهيم عادل وصابر أمام الاتحاد الفوز الثالث تواليا والابتعاد عن المركز الرابع.. المصري ينتصر على البلدية تشكيل الإسماعيلي - النبريص أساسي ضد الزمالك.. وكمال السيد في حراسة المرمى تشكيل الزمالك - رباعي الشباب أساسي ضد الإسماعيلي.. والجزيري على الدكة
أخر الأخبار
مران الأهلي – مشاركة بيرسي تاو بشكل جزئي بعد تعافيه من الإصابة 7 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: جيرونا يتمم اتفاق ضم فان دي بيك مقابل أقل من مليون يورو 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس الوزراء يوافق على إلغاء إقامة مباريات الدوري في الرابعة عصرا 20 دقيقة | الكرة المصرية
لويس سواريز يرد على بيريرا: كنت بديلا لـ دي أراساكايتا أفضل لاعب في الكرة البرازيلية ساعة | أمريكا
رومانو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ظهير توتنام ساعة | الدوري المصري
الإعلان عن الزي الرسمي للبعثة الأولمبية والبارلمبية المصرية في باريس 2024 ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) الإسماعيلي.. جووول أووول ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) سيراميكا.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 وفاة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي