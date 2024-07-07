مباشر الدوري المصري - الزمالك (0)-(1) الإسماعيلي.. جووول أووول
الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الجولة 30 من الدوري المصري.
ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 35 نقطة من 23 مباراة، بعد تطبيق عقوبة خصم النقاط الثلاث من رصيده.
فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة من 29 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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ق 69: جووول عبد الرحمن مجدي يسجل الأول للإسماعيلي بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء
ق 67: مشاركة السعيد وماهر والجزيري
ق 62: عرضية من محمد عاطف وعماد حمدي يشتت وكادت كرته أن تسكن الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية اللقاء
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