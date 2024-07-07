مباشر الدوري المصري - الجونة (0)-(0) سيراميكا.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 07 يوليه 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة 30 من الدوري المصري.
ويحتل الجونة المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الثامن برصيد 40 نقطة من 28 لقاء.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 31: أيمن موكا يهدر فرصة من داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة علت المرمى.
ق 26: صبحي سليمان يتصدى لانفراد من جون إيبوكا ببراعة.
ق 20: تسديدة أرضية قوية من أحمد قندوسي من ركلة حرة تصدى لها صبحي سليمان حارس الجونة.
بداية المباراة
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