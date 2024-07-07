مباشر الدوري - بلدية المحلة (0)-(1) المصري.. مباراة متوازنة

شيكابالا: كان يجب تأجيل الدوري 3 أيام حدادا على أحمد رفعت

حدادا على أحمد رفعت.. الزمالك يلغي تغطية مباراة الإسماعيلي على مواقع التواصل

صبحي: وزارة الرياضة ليست طرفا في أزمة رفعت.. وسنحقق في جميع الحالات المشابهة

مواعيد مباريات الأحد 7 يوليو - الزمالك ضد الإسماعيلي.. والمصري يواجه البلدية

لم يفُز أي منهما مع صافرته هذا الموسم.. أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي