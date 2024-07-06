استراحة يورو 2024 - هولندا (0)-(1) تركيا.. نهاية الشوط الأول
السبت، 06 يوليه 2024 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة هولندا ضد تركيا في دور ربع نهائي يورو 2024.
ومن المقرر أن يلاقي الفائز من هذه المباراة منافسه إنجلترا في دور نصف النهائي.
لمتابعة المباراة من هنا
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استراحة
ق 35: جوووول ساميت أكايدين من رأسية بعد عرضية من أردا جولر.
ق 28: عبد الكريم بارداكسي لاعب تركيا يهدر كرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من هاكان تشالهان أوجلو من ضربة ثابتة.
ق 1: ممفيس ديباي يهدر مبكرا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء علت المرمى.
بداية المباراة
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