مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) البنك الأهلي.. جووول أووول

العقدة مستمرة منذ 2014.. هدف خرافي يقود سموحة للفوز على إنبي

أشرف صبحي: سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب.. وسنحقق جميع مطالب أسرته

طبيبه لـ في الجول: أحمد رفعت كان لديه استعداد مبكر لمرض.. الحزن يساهم في حدوثه

حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي