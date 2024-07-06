مباشر الدوري المصري - زد (0)-(1) البنك الأهلي.. جووول أووول
السبت، 06 يوليه 2024 - 19:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية وحية لمباراة زد ضد البنك الأهلي في الجولة 30 من الدوري المصري
ويحتل زد المركز السادس برصيد 41 نقطة من 26 مباراة.
فيما يحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة من 28 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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ق 71: جووول سعيدو سيمبوري يسجل الهدف الأول من علامة الجزاء
ق 68: ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 16: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل
ق 15: جووول أووول.. ياو أنور يسجل في الشباك الهدف الأول للبنك الأهلي
بداية اللقاء
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