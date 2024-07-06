مباشر يورو 2024 – إنجلترا (0)-(0) سويسرا.. الشوط الثاني

السبت، 06 يوليه 2024 - 18:45

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - فيل فودين - إمبولو

يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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انطلاق المباراة

سويسرا إنجلترا يورو 2024
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