مباشر يورو 2024 – إنجلترا (0)-(0) سويسرا.. الشوط الثاني
السبت، 06 يوليه 2024 - 18:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FiGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
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انطلاق المباراة
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