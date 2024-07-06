مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) إنبي.. فرص غير مكتملة

الاتحاد الجزائري يعزي الاتحاد المصري في وفاة أحمد رفعت

تشكيل سموحة - محمد أشرف يعوض الهاني سليمان ضد إنبي

أشرف صبحي: سنطلق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب.. وسنحقق جميع مطالب أسرته

طبيبه لـ في الجول: أحمد رفعت كان لديه استعداد مبكر لمرض.. الحزن يساهم في حدوثه

أحمد رفعت.. "العبقري" الذي لم يحقق أحلامه

حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي

وكيله: يحيى عطية الله يريد الانتقال إلى الأهلي رغم العروض

سويلم: ميكالي رفض توقف الدوري.. الأهلي يعرف كل شيء ولكنني لم أتحدث عن إبراهيم عادل