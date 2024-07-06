مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) إنبي.. فرص غير مكتملة

السبت، 06 يوليه 2024 - 17:19

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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ق 30: هدوء وفرص غير مكتملة

بداية المباراة

الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد رفعت

سموحة إنبي الدوري المصري
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