مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) إنبي.. فرص غير مكتملة
السبت، 06 يوليه 2024 - 17:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد إنبي في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
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ق 30: هدوء وفرص غير مكتملة
بداية المباراة
الوقوف دقيقة حداد على روح أحمد رفعت
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