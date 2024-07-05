مباشر يورو 2024 - البرتغال (0)-(0) فرنسا.. الوقت الإضافي

قمة ربع النهائي بين فرنسا والبرتغال في يورو 2024

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ق 88 كانتي يسدد من الخارج ولكن بين يدي كوستا

ق 86 ماركوس تورام بدلا من راندال كولو مواني

ق 75 نيلسون سيميدو وكونسيساو بدلا من جواو كانسيلو وبرونو فيرنانديز

ق 70 كامافينجا يهدر هدفا محققا بجوار القائم

ق 67 اووه كرة كولو مواني أمام كأس العالم تتكرر.. وهذه المرة المدافع يبعدها

ق 61 كانسيلو ينفرد ويسدد ولكن ماينيان يتصدى

ق 50 تسديدة من كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها حارس البرتغال دييجو كوستا من يمين مرماه.

استراحة

ق 42 ركلة حرة للبرتغال على حدود منطقة جزاء فرنسا نفذها برونو فيرنانديز بتسديدة مرت أعلى العارضة.

ق 28 تسديدة قوية من أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا من خارج منطقة الجزاء ردت من زميله في الفريق نجولو كانتي.

ق 16 تسديدة قوية من برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فرنسا ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

بداية المباراة